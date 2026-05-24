        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

        Kocaeli'de 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile 161 kilogram hap kapsül ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 12:33 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin men ve takibine yönelik dün Gebze ve Darıca'da düzenlenen operasyonlardan elde edilen bilgiler neticesinde soruşturma genişletildi.

        Bu kapsamda Darıca'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 40 milyon uyuşturucu hap üretebilecek 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 161 kilogram hap kapsül ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

