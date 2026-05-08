Kocaeli'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (38) Derince'de yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.