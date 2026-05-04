Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 20 ilden çölyak hastası, yemek yarışmasında yöresel lezzetlerini hazırladı

        Kocaeli'de 20 ilden çölyak hastası, yemek yarışmasında yöresel lezzetlerini hazırladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde buluşan 20 ilden çölyak hastası, farkındalık amacıyla yörelerine ait yemekleri yarıştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 18:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 20 ilden çölyak hastası, yemek yarışmasında yöresel lezzetlerini hazırladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde buluşan 20 ilden çölyak hastası, farkındalık amacıyla yörelerine ait yemekleri yarıştırdı.

        Darıca Belediyesi Balıkçı Restaurant Konferans Salonu'nda Darıca, Gebze ve Çayırova belediyelerinin destekleriyle "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla "Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Yöresel lezzetlerini hazırlayan 20 ilden katılım gösteren çölyak hastaları, dereceye girmek için yarıştı. Yiyecekleri jüriye sunan yarışmacılar, puanlamanın tamamlanmasının ardından yemekleri misafirlere ikram etti.

        Yarışmayı desteklemek için farklı illerden dernek üyeleri de yerlerini aldı.

        Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde çölyak dendiğinde sözlüğe bakmak gerektiğine işaret etti.

        Dünyada çölyakla mücadelenin 150 yıldır verildiğini anlatan Ayhan, "Bizim ülkemizde halen daha farkındalık boyutunda kalması aslında bir eksikliğimiz. Bu hastalıkla mücadele daha çok kadınlarımızın mücadelesiyle belirli bir noktaya getirildi. Gerçekten çok büyük bir mücadele ve en azından halk dilinde çölyak denildiği zaman ne anlama geldiğini, bununla nasıl mücadele edileceğini, bilinç seviyesine ulaştığını ayrıca bu hastalıkla mücadele eden kişilerin resmi kurumlarda karşılarında muhatap bulduklarını görebiliyoruz." diye konuştu.

        Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de çölyaka karşı hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        Son yıllarda ülke genelinde ciddi farkındalık oluştuğunu ifade eden Dönmez, "İnşallah gelecekte de sağlık açısından daha iyi olacak. Bu sorunu yaşayan vatandaşlarımız yaşamlarını daha rahat sürdürecektir." diye konuştu.

        Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, emeği geçenlere ve yarışma için 20 ilden gelen katılımcılara teşekkür etti.

        Yarışma organizatörü Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmanın rol model olduğunu ifade etti.

        Otlu, farkındalığın yapılan etkinliklerle artacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Diğer illerimizde de örnek gösterilerek önemseniyor. Çölyak hastalığımız tanınmaya başladı. Kalıcı politikalar uygulanması ve sorunlarımızın çözüme kavuşması için Türkiye genelinde mayıs ayının ilk haftası dernek başkanlarımızla bir araya gelerek, ‘sorunlarımızı dile getirip nasıl kanun maddeleri oluşturmaya yardımcı oluruz, hastalığımızla alakalı nasıl bir farkındalık artırabiliriz veya çölyak hastalarının sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırırız’ diye çalışmalar yapmaktayız."

        Programa, Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli, çölyak hastalarının yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Dereceye girenlere çeşitli ev aletleri verilen yarışma sonunda, katılımcı hastalara ve destek veren kamu kuruluşlarına plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yaka...
        Kocaeli'de 102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yaka...
        Derenin debisi arttı; iş yerleri ve kurbanlık pazarı tahliye edildi
        Derenin debisi arttı; iş yerleri ve kurbanlık pazarı tahliye edildi
        Kocaeli'de derenin taşması sonucu bazı iş yerleri ve canlı hayvan pazarı ta...
        Kocaeli'de derenin taşması sonucu bazı iş yerleri ve canlı hayvan pazarı ta...
        20 şehirden gelip, glutensiz hünerlerini sergilediler Darıca'da lezzet dolu...
        20 şehirden gelip, glutensiz hünerlerini sergilediler Darıca'da lezzet dolu...
        Kurban pazarını su bastı: Yüzlerce hayvanın apar topar tahliyesinde zor anl...
        Kurban pazarını su bastı: Yüzlerce hayvanın apar topar tahliyesinde zor anl...
        Port Yarımca'nın yıllık elleçleme kapasitesi 780 bin araç oldu
        Port Yarımca'nın yıllık elleçleme kapasitesi 780 bin araç oldu