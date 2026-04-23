Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Karamürsel ilçesinde Atatürk Anıtı'ndaki törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozkurt, çelenk sundu.



Daha sonra etkinlikler Necdet Calp İlkokulu'nda devam etti. Burada okul müdürü İsmail Arslan, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.



Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tekvando gösterisi yapıldı.



Program, yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol üyelerince ödüllerin verilmesiyle sona erdi.



- Darıca



Darıca ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Cevher Dudayev Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.



Etkinlikler, çelenk sunumunun ardından Darıca Namık Kemal İlkokulu'nda devam etti.



