        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıslara yardım ettiği tespit edilen T.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Belirlenen adreslere aralıklarla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Kocaeli'de 3 milyon 750 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi
        Kocaeli'de 3 milyon 750 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi
        İzmit'teki eğlence mekanına silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 14'e y...
        İzmit'teki eğlence mekanına silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 14'e y...
        Kocaeli TEM'de 6 tır birbirine girdi: Ankara yönü trafiğe kapandı
        Kocaeli TEM'de 6 tır birbirine girdi: Ankara yönü trafiğe kapandı
        TEM'de 6 TIR zincirleme kazaya karıştı; Ankara yönünde ulaşım aksadı
        TEM'de 6 TIR zincirleme kazaya karıştı; Ankara yönünde ulaşım aksadı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım a...
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım a...