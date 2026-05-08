Kocaeli'de "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" başladı

Kocaeli'de "Müslüman Azınlıklar" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu başladı.



Kocaeli Üniversitesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle farklı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Müslüman azınlıklar kavramının yalnızca dini çerçevede ele alınmasının meseleyi daraltabileceğini söyledi.



Azınlık kavramının dinin yanı sıra hukuk, kimlik, kültür, ekonomik eşitsizlik ve sosyal adalet gibi farklı boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Büyükakın, sempozyumun bu yönüyle önemli bir tartışma zemini sunduğunu kaydetti.



Büyükakın, azınlık meselesinin yalnızca Müslümanların başka coğrafyalarda yaşadığı sorunlarla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Azınlık dediğimiz şey sadece dinle ilgili olmuyor. Bazen bir ırkla, bazen kimlikle, bazen hukukla, bazen de fırsat eşitsizliğiyle ilgili oluyor." diye konuştu.



Dijital dünyanın oluşturduğu yeni toplumsal yapılara da değinen Büyükakın, yapay zeka algoritmaları ve sosyal medya sistemlerinin yeni tür azınlıklar ortaya çıkardığını anlattı.



Büyükakın, insanların dijital platformlarda yalnızca kendi düşüncelerine yakın içeriklerle karşılaştığını, bu durumun radikalleşmeyi beslediğini dile getirerek, "O yankı odalarında izole kendi gerçekliğine daha fazla bağlandığı ve onları tekrar tekrar dinlediği için radikalize olan kafalarla başka bir azınlık ortaya çıkıyor. Azınlığa bir de böyle bakmanızı tavsiye ediyorum. Azınlık, 'dijital azınlık' kavramı olarak da düşünülmeli." ifadelerini kullandı.



Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise sempozyumun yalnızca akademik toplantı olmadığını, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren meselelerin bilimsel zeminde ele alındığı önemli bir buluşma olduğunu söyledi.



Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı sorunların yalnızca belirli toplumların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Cantürk, Müslüman azınlıklar meselesinin kimlik, aidiyet, dini özgürlükler, eğitim, hukuk, kültürel süreklilik ve insan hakları gibi çok boyutlu alanları içerdiğini belirtti.



Cantürk, sempozyumun din, hukuk, siyaset, toplum psikolojisi, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda bilimsel tartışmalara zemin hazırlayacağını anlatarak, gerçekleştirilecek akademik çalışmaların insanlığın ortak vicdanına katkı sunacağını ifade etti.



Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak da bu yıl "Müslüman Azınlıklar" başlığıyla düzenlenen sempozyumun son derece önemli, güncel ve çok boyutlu bir meseleyi ele aldığını anlattı.



Dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca Müslümanın farklı siyasi ve kültürel yapılar içerisinde azınlık olarak yaşamını sürdürdüğüne dikkati çeken Bıçak, Müslüman azınlıklar meselesinin aidiyet, kimlik, inanç, kültür, hukuk ve birlikte yaşama tecrübesiyle doğrudan ilişkili çok katmanlı bir toplumsal gerçeklik olduğunu dile getirdi.



Bıçak, dini hayat, hukuk, sosyoloji, psikoloji, siyaset, sanat ve kültür alanlarında yapılacak çalışmaların Müslüman azınlıkların yaşadığı sorunların daha sağlıklı anlaşılmasına katkı sunacağını sözlerine ekledi.



- "Akdeniz'de buluşulacak ve Gazze'ye doğru gideceğiz"



İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise artan mülteci hareketliliğiyle birlikte İslam dünyası ile Batı toplumları arasındaki kültürel temasın tarihte hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını söyledi.



Osmanlı döneminde farklı din ve etnik yapıların uzun yıllar barış içinde yaşadığını belirten Yıldırım, 1. Dünya Savaşı sonrasında küresel otoritenin değişmesi sonucunda dünyanın birçok bölgesinde gözyaşının hakim olduğunu kaydetti.



Yıldırım, Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine de değinerek, İsrail'in uluslararası sularda yardım gemilerine müdahale ettiğini, buna rağmen geri adım atmayacaklarını ifade etti.



"Sumud" gemilerinin yeniden toplandığını anlatan Yıldırım, Türkiye’den de katılımlarla Akdeniz’de buluşup Gazze’ye doğru hareket edeceklerini bildirdi.



Gazze'ye yönelik girişimin yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda dünya genelinde siyonizme karşı halk hareketi oluşturma çabası olduğunu vurgulayan Yıldırım, Doğu Türkistan, Arakan ve Filistin'de yaşananları örnek göstererek hem Batı hem Doğu medeniyetlerini eleştirdi.



Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirten Yıldırım, "Çok yakın bir zamanda Filistin’in özgürleştiğini göreceksiniz. Bir gün burada İsrailsiz bir Filistin’in müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman da sempozyumun dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını Kocaeli’de buluşturduğunu söyledi.



Suriye, Malezya ve farklı ülkelerden akademisyenlerin sempozyuma katıldığını ifade eden Kahraman, programın tebliğler, müzakereler ve akademik oturumlarla zengin bir içerikte hazırlandığını kaydetti.





Kahraman, 10 oturumdan oluşan sempozyumda 35 tebliğ sunulacağını bildirdi.



Açılış törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Pazar günü sona erecek sempozyumda, dünyanın farklı yerlerinde azınlık olarak yaşayan Müslüman toplulukların durumu bilimsel yaklaşımla ele alınacak ve kimliklerini koruma, çevrelerine uyum sağlama çabaları incelenecek.



