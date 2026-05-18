Kocaeli'de 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O'yu Başiskele ilçesinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​

