Kocaeli'de "7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları" yarışması düzenlendi

Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları" yarışması düzenlendi.



Türkan Göktürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki ilk ve ortaokullardan 123 öğrenci katıldı.



Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, açılışta yaptığı konuşmada, bu etkinlikleri önemsediklerini söyledi.



Akademik başarının yanında bu tür faaliyetlerin de değerli olduğunu dile getiren Önal, yarışmaya katılan her öğrencinin yetenekli olduğunu kaydetti.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de çocukların güzel vakit geçirmesi, zihinsel ve duygusal anlamda gelişimleri ve kendilerini geliştirmeleri bakımından bu etkinliklerin güzel olduğunu anlattı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ise turnuvaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Yarışma, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

