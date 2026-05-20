        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasının ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında bazı tanıklar beyanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı.

        Söz verilen tanıklardan polis memuru E.E.C, önceki celse tahliye edilen O.Y'nin İl Asayiş Şube Müdürlüğünü arayarak Dilovası'nda yaşanan yangın olayıyla ilgili ihbarda bulunmak istediğini söylediğini aktardı.

        O.Y'nin, kardeşler İsmail ve Altay Ali Oransal'ın Tekirdağ'da bulunduğunu ve yurt dışına çıkacaklarını söylediğini belirten E.E.C, "Kendisinden canlı konum atmasını istedim ancak interneti olmadığını söyledi. Bizi oyalamaya çalıştığını düşündüm. Daha sonra bir zincir marketi tarif etti. Ekiplerimiz de bölgeye yakındı. O.Y. ile ekipler buluştu, adrese gidilerek 2 şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.

        Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanıklardan M.Ç. ise 2020 yılında İsmail ve Altay Ali Oransal'ın talebi üzerine ihracat yapmak amacıyla firma kurduğunu söyledi.

        Kuruluştan yaklaşık 5 ay sonra Ataşehir'deki bir ofise gittiğini dile getiren M.Ç, burada kardeşlerin babası Kurtuluş Oransal'ın da bulunduğunu kaydetti.

        Kurtuluş Oransal'ın kendisiyle görüşme yaptığını ifade eden M.Ç, "Firma kurup ihracat yapmak istediğini ancak borçları nedeniyle bunu kendi adına gerçekleştiremediğini, bu nedenle işlemleri çocukları üzerinden yürütmek istediğini söyledi. Firma Dilovası'nda kuruldu. Personel ve diğer konulara ilişkin bilgileri Kurtuluş Oransal'dan aldım." şeklinde konuştu.

        M.Ç'nin beyanı sırasında SEGBİS'te ses sorunu yaşandı. M.Ç, mahkeme başkanının sorusunu net duyamadığını belirtti.

        Sorununun giderilememesi üzerine mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine devam edilmesi amacıyla duruşmaya yarın saat 14.00'e kadar ara verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

