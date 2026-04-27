Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu" başladı

        Sağlık alanında kalite ve fırsat eşitliğini odağına alan "9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF-IX)", Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği (SAKİD) ve Senoloji Akademisinin (SENATURK) destekleriyle Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forum, "Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetleri" temasıyla iki gün boyunca akademi, kamu ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

        Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki forumun açılışı Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği horon ekibinin gösterisiyle başladı.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, açılış konuşmasında, temel gayelerinin, devletin sunduğu hizmetin toplumun tümüne yansıyacak şekilde dağıtılmasını sağlamak olduğunu belirterek, dezavantajlı bireylerin sorunlarını tek bir kongrede çözmenin mümkün olmadığını fakat birçok gelişmenin öncülüğünü bu forumların yapacağına inandığını söyledi.

        Hülagü, forumda farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, buradan çıkacak politikaların önemli olacağına inandığını dile getirdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dezavantajlı gruplarda sağlık hizmetlerinin başından sonuna neler yapılabileceği konusunda çalışılmasının önemine değinerek, belediye olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

        Büyükakın, disiplinlerarası ve bütüncül çalışıldığında çok güzel bir zihin haritası oluşturulacağına, bu kongrenin de buna vesile olacağına inandığını belirterek, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, teknolojinin vicdanla birleşmediğinde ilerleme değil mesafe ürettiğini, hedeflerinin ise teknolojiyi insanlıkla, bilim ve merhametle buluşturmak olduğunu vurguladı.

        Kocaeli gibi sanayinin kalbi olan, yoğun nüfusu ve dinamik yapısıyla sürekli dönüşen bir şehirde yer alan üniversitenin kentle bütünleşen bir vizyonla çalıştığını anlatan Cantürk, "Sağlık bilimleri alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem bilimsel literatüre katkı sağlıyor hem de sahada karşılığı olan çözümler üretiyoruz. USKAF da bu yaklaşımın sağlık alanındaki en önemli yaklaşımlarından biridir. Yıllar içerisinde her biri kendi dönemindeki ihtiyaçlara cevap veren temalarla düzenlenen bu forumlar, bugün hem ulusal ölçekte güçlü bir marka haline gelmiş hem de sağlık politikalarının şekillenmesine katkı sunan önemli bir platforma dönüşmüştür." diye konuştu.

        USKAF Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Şimşek, bir toplumun gücünün en güçlü olanların değil en kırılgan olanların ne kadar korunabildiğiyle ölçüldüğüne dikkati çekerek, çoğu zaman sesini duyuramayan dezavantajlı grupların sesini duyurmanın insani sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Forumun açılış programının ardından başlayan oturumlarda, "dezavantajlı gruplarda sağlık yönetimi ve politikaları, mevcut sağlık hizmetleri, sağlıkta kalite ve akreditasyon" konuları ele alınıyor.

        Organizasyon kapsamında ayrıca, "dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması, hizmetlerde kalite standartlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi" başlıkları tartışılacak.

        Programın ikinci bölümünde ise yarın "dezavantajlı gruplarda sağlık personelinin rolleri, beslenme ve güncel yaklaşımlar, bireylerin sağlığındaki yenilikler, güncel sağlık yaklaşımları, sağlık sorunlarının çözümünde hukuk, aile ve sivil toplumun rolleri ve çözüm önerileri" masaya yatırılacak.

        Program, yarın Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Uygulama Topluluğunun "Engelsiz Şarkılar" konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
