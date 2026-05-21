Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dört katlı apartmandaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, tedavi altına alındı. Mimar Sinan Mahallesi 5/5 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

