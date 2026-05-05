        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 05.05.2026 - 19:49 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da Çayırova'da bir iş yerine motosikletli kişilerin silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Saha araştırmaları ile teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca, 3 motosiklet, 1 AK-47 kalaşnikof mermisi, sahte 100 dolar, sahte 100 avro, sahte olduğu değerlendirilen 15 adet Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi, 11 sentetik uyuşturucu ecza maddesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

