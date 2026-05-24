Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile kızı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ile kızı tutuklandı. Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evde 23 Mayıs'ta Orhan D'nin (60) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. (56) ile kızı B.B'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

