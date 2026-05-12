Kocaeli'de canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır

Kocaeli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında satışlar başladı. İzmit Belediyesinin Karadenizliler Mahallesi'ndeki Modern Hayvan Pazarı'nda, çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcılar buluştu. Besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunarken, alıcılar pazara gelmeye başladı. Büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazara küçükbaş hayvanların bayrama yakın tarihlerde getirilmesi planlanıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.