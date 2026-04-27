Kocaeli'de düzenlenen "9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu" sona erdi

Kocaeli'de "Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetleri" temasıyla düzenlenen 9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF) tamamlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği (SAKİD) ve Senoloji Akademisinin (SENATURK) destekleriyle Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forumda "Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetleri" konusunda akademi, kamu ve sivil toplum temsilcileri fikirlerini sundu.



Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programın kapanışında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve SAKİD Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, programda, dezavantajlı gruplarda sağlık hizmetlerine erişimde okuryazarlık düzeyinin önemi ve erişimin artırılması için mobil sağlık hizmetleri ile erken tanı uygulamalarının geliştirilmesi, aktif yaşlanma modellerinin yaygınlaştırılmasının sosyal izolasyonun azaltılmasına etkisi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, evde sağlık hizmetlerinde aktif tarama ve izlem modellerinin yaygınlaştırılması önerilerinin öne çıktığını dile getirdi.



Forumda ayrıca telesağlık uygulamalarının geliştirilmesi, multidisipliner ekiplerin yaygınlaştırılması ve dijital eşitsizlikleri gözeten hibrit hizmet modellerinin öneminin görüşüldüğünü aktaran Cantürk; psikolojik destek, sosyal hizmet uygulamaları ve kültürel duyarlılığın artırılmasına yönelik önerilerin de ele alındığını kaydetti.



Cantürk, hemşirelik hizmetlerinin sağlık sistemindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiği, kaliteli sağlık hizmeti için insan kaynağı planlamasında hemşire ve destek personel sayısının artırılmasının önemine vurgu yapıldığını dile getirerek bireyselleştirilmiş beslenme planlarının oluşturulması ve tarama programlarının genişletilmesi gibi konuların görüşüldüğünü bildirdi.



Çocuklarda nörolojik hastalıkların erken tanısının önemine işaret edilen oturumlarda, genetik teknolojilerin sağlık sistemine entegrasyonu ve tarama programlarının yaygınlaştırılmasının önerildiğini aktaran Cantürk, şu ifadeleri kullandı:



"Afet durumlarında dezavantajlı grupların korunmasına yönelik yerinde müdahale kapasitesinin artırılması, kırılgan birey envanterlerinin oluşturulması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Forumda ayrıca kök hücre tedavileri, biyoteknoloji alanındaki gelişmeler ve hipoterapi gibi alternatif rehabilitasyon yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinildi."



Cantürk, forumun çok yönlü ve verimli geçtiğini belirterek katkı sunan kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

