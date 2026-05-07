        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de düzenlenen "Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi" sona erdi

        Kocaeli'de düzenlenen "Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi" sona erdi

        Kocaeli'de, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği paydaşlığında düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi (KOÜBAK26) tamamlandı.

        Giriş: 07.05.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci projeleri ile bilimsel nitelik taşıyan araştırmaların sonuçları akademik ortamda paylaşıldı.

        KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'ndeki programın kapanışında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, gerçekleştirilen projelerin öğrencilerin akademik hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.

        Yapılan çalışmaların öğrencileri motive edeceğini anlatan Cantürk, "Böyle bir işbirliği potansiyelini öğrenciler düzeyinde Batı Karadeniz Üniversiteleri olarak gerçekleştirmiş olmamız, bizim bundan sonra Batı Karadeniz Üniversiteleri ile daha iyi projeler yapmamıza da zemin hazırlayacak çünkü bir öğrenci kongresi olarak uluslararası kongreye nazire yaparcasına bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu da bundan sonraki organizasyonlar için bize bir ivme sağlayacak." diye konuştu.

        Cantürk, kongreye gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, bunun, Türkiye'nin bilimsel geleceğinin ne kadar parlak olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

        Markalaşmanın önemine değinen Cantürk, "Bu yaptığınız çalışmalar, makaleler, projeler yayın haline gelerek markalaşmalı, ticarileşmeli ve iyi noktalara taşınmalı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
