        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Giriş: 13.05.2026 - 17:01
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

        Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda bando, pandomim, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, engellilere saygı göstermenin, onları anlamanın ve desteklemenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

        Engellerin birlikte aşılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya, hepimiz için daha adil ve yaşanılır olacaktır. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda harekete geçmek için çağrıdır." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Karamürsel Kaymakam Refiği Öznur Züleyha Ete, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

