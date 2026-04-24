        Kocaeli'de firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

        Kocaeli'de 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 23:38 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'nin (44) kaldığı ikameti belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında bulunan şifonyerin arkasındaki gizli bölmede saklanan kadın hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

