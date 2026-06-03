Kocaeli'de hat ve tezhip sergisi açılacak

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanatçı ve eğitimci Şefika Çelik ile talebelerinin hazırladığı "Kadim Çizgiler" adlı hat ve tezhip sergisi, 16 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.



Körfez TÜGVA Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek sergide, Şefika Çelik ve talebelerinin eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Sergide, İslam yazı sanatının örneklerinden makıli yazılarının yanı sıra sülüs hat eserleri de yer alacak.



Geleneksel sanatların inceliklerini çağdaş yorumlarla bir araya getiren sergi, ziyaretçilere kültürel ve sanatsal yolculuk sunmayı hedefliyor.



Serginin açılış programında ilahi dinletisi de gerçekleştirilecek.



