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        Kocaeli'de hat ve tezhip sergisi açılacak

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanatçı ve eğitimci Şefika Çelik ile talebelerinin hazırladığı "Kadim Çizgiler" adlı hat ve tezhip sergisi, 16 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Kocaeli'de hat ve tezhip sergisi açılacak

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanatçı ve eğitimci Şefika Çelik ile talebelerinin hazırladığı "Kadim Çizgiler" adlı hat ve tezhip sergisi, 16 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Körfez TÜGVA Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek sergide, Şefika Çelik ve talebelerinin eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Sergide, İslam yazı sanatının örneklerinden makıli yazılarının yanı sıra sülüs hat eserleri de yer alacak.

        Geleneksel sanatların inceliklerini çağdaş yorumlarla bir araya getiren sergi, ziyaretçilere kültürel ve sanatsal yolculuk sunmayı hedefliyor.

        Serginin açılış programında ilahi dinletisi de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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