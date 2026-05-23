        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi otoyolda yakalandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 21:13 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünce, 3 Mayıs'ta Çayırova ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, şüpheli M.T.B'nin balkondan girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin kiraladığı araçla Derince ilçesine geldiğini belirledi. Takibe alınan araç, Anadolu Otoyolu'nun Gebze mevkisinde durduruldu.

        Araçta bulunan M.T.B. ile B.A, çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyalarıyla yakalandı.

        Aynı saatlerde Derince ilçesinde de evden hırsızlık ihbarı yapıldığı, araçta ele geçirilen ziynet eşyalarının bu adresten çalındığının belirlendiği öğrenildi.

        Araçta yapılan aramada, camları zorlamakta kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.B. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

