Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart'ta Darıca'da bir evden 25 bin lira değerinde eşya çalınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar S.A, M.İ. ve M.T'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
