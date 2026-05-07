Kocaeli'de ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul öğrencilerine askerlerden gelen mektuplar dağıtıldı.
Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde çocukların vatan millet sevgisiyle kaynaşması ve mektuplaşmanın canlanması için hayata geçirilen proje kapsamında, ilçeye bağlı Pelit Mahallesi'ndeki Halil Çelik İlkokulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencilerinin askerlere gönderdikleri mektuplara yanıt geldi.
Okullarına gelen Öğretmen Yüzbaşı Özgür Çayır'dan mektuplarını alan öğrenciler, askerlerin cevaplarını mutlulukla karşıladı.
Mektup teslim töreni sonrası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Bandosu okul bahçesinde dinleti sundu.
Yarbay İlker Özöztürk'ün liderliğindeki bando, çeşitli marşlar çalarak öğrenci, veli ve öğretmenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.
Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik eden öğrenciler, etkinliğin ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
