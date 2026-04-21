        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla kaçan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla kaçan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı araçla kaçtığı Manisa'da yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 20:28 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da Karamürsel'de bir iş yerinden 2 cep telefonu, bahşiş kutusu, 500 lira ile önündeki pikabın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olayı U.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Şüphelinin çaldığı araçla Manisa'ya gidip sahte kimlikle bir otelde konakladığının belirlenmesi üzerine adrese düzenlenen operasyonla U.A. yakalandı.

        Hakkında 10 ayrı dosyadan arama kaydı ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan Manisa'da terk edilmiş halde bulunan araç, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

