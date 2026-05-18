        Kocaeli'de İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Kocaeli'de İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Kocaeli'de, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

        Giriş: 18.05.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde Fevziye Camisi önünde toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Mustafa Salın, Gazze'de yıllardır abluka, saldırı ve insani kriz yaşandığını söyledi.

        Sumud Filosu'nun farklı ülkelerden yüzlerce aktivistin katılımıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını aktaran Salın, filoya uluslararası sularda İsrail tarafından müdahale edildiğini kaydetti.

        Salın, İsrail'in daha önce de benzer yardım girişimlerine müdahalede bulunduğunu hatırlatarak, yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

        Gazze'de yaşanan insani kayıplara dikkati çeken Salın, sağlık kuruluşları, okullar ve ibadethanelerin saldırılardan etkilendiğini bildirdi.

        Uluslararası topluma çağrıda bulunan Salın, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, insani yardım geçişlerinin sağlanması ve gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İzmit'te korkutan manzara havadan görüntülendi: "Bizi hayal kırıklığına uğr...
        Kocaeli'de, temel kazısı sırasında toprak kaydı, 5 bina tahliye edildi (2)
        Kocaeli'de "İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme" programını tamamlayan k...
        Kocaeli'de, temel kazısı sırasında toprak kaydı, 5 bina tahliye edildi
        Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
        Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi
