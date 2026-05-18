Kocaeli'de "İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme" programını tamamlayan kursiyerlere sertifika

Kocaeli'de İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mükemmeliyet Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme" programını tamamlayan 32 kursiyer için sertifika töreni gerçekleştirildi.



İMES OSB, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Programı başarıyla tamamlayan mühendis adaylarına sertifikaları, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Eğitim ve istihdam desteği sağlayan firmalara da plaket verildi.



Törene, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan ile davetliler katıldı.



Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

