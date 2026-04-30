Kocaeli'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yasin A'nın kullandığı 34 NCR 962 plakalı kamyonet, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki kavşakta dönüş yapmaya çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AVP 768 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarında bulunan araç alım satım firmasının 3 aracına ve bir ağaca çarparak hasar verdi.



Kazada, kamyonet sürücüsü ve araçtaki D.Y.K. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

