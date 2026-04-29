Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2/3-a maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

