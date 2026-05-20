Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Türkiye'de birçok ilde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kocaeli'de otogarda denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Türkiye'de birçok ilde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kocaeli'de otogarda denetim yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmalarının biletlerine yönelik denetiminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatları ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

        Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat, huzurlu ve ekonomik çıkarlarını koruyucu bayram geçirebilmeleri için ülke genelinde otobüs terminallerinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        Uzunkaya, otobüs terminallerinde satılan biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü tarafından fiyat tarifelerinin belirlendiğini aktararak "Belirlenen tavan tarifelerine firmalarımız kendi inisiyatiflerini kullanarak belirli indirimler yapabilmektedirler. Hem internet ortamında hem fiziki olarak satılan bütün biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarifeye uygun olup olmadığı konusundaki denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu denetimlerin bayram esnasında ve sonrasında da yapılacağını dile getiren Uzunkaya, piyasanın ve ticaretin bozulmasına sebep olacak her türlü davranışa idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

        Uzunkaya, vatandaşlara da internet üzerinden ve fiziki ortamda bilet alımı yaptıklarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiş fiyat listesini kontrol etme uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama
        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama
        Çolakoğlu Metalurji, 19 Mayıs'ı genç sporcularla kutladı
        Çolakoğlu Metalurji, 19 Mayıs'ı genç sporcularla kutladı
        Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşması başlad...
        Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşması başlad...
        Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
        Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
        Gölcük'te 305 tekvando sporcusu kuşak atlama heyecanı yaşadı
        Gölcük'te 305 tekvando sporcusu kuşak atlama heyecanı yaşadı
        Umuttepe'deki cami ve otopark inşaatı hızla ilerliyor
        Umuttepe'deki cami ve otopark inşaatı hızla ilerliyor