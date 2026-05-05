Kocaeli'de lise öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sahne almanın mutluluğunu yaşadı

Kocaeli'de öğrenim gören lise öğrencileri, "20. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali"ne katılarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sahne aldı.



Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Dinçer Özer'in düzenlediği "20. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali'ne katılan 5 okul arasında yer almayı başardı.



Yaklaşık 1,5 yıllık emeğin karşılığını alarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'ya davet edilen öğrenciler, nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda sahne alma heyecanı yaşadı.



Lisede müzik öğretmeni Hakan Akçelik, AA muhabirine, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin etkin ve erdemli nesil yetiştirme amacı kapsamında okullarında vurmalı çalgılar ekibi kurduklarını anlattı.



Öğrencilerin hem müzik ritmini hem de ekip olma bilincini öğrenmesini amaçladıklarını belirten Akçelik, "1,5 yıllık emeğin sonucu hazırladığımız videoyla festivale başvuru yaptık. Yüzlerce başvurunun içinden tek devlet okulu olarak seçilme hakkı kazandık. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na davet edildik. Orada öğrencilerimiz hem okulumuzu hem de şehrimizi çok güzel temsil ettiler. Gerek yetenekleri, gerek duruşlarıyla, özverileriyle… Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



10. sınıf öğrencisi Irmak Akgün, orkestrada sahne aldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.



11. sınıf öğrencesi Kavin Zeynep Yalçınkaya, çok çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi önemli bir sahnede değerli sanatçılarla yer almanın kendilerini çok gururlandırdığını ifade etti.

