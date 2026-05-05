Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "Liseler Arası Münazara Turnuvası" düzenlendi

        Kocaeli'de "Liseler Arası Münazara Turnuvası" düzenlendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Liseler Arası Münazara Turnuvası"nda öğrenciler düşüncelerini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Liseler Arası Münazara Turnuvası" düzenlendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Liseler Arası Münazara Turnuvası"nda öğrenciler düşüncelerini savundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa "Bi' Diyeceğim Var" temasıyla gerçekleştirilen 154 takım ve 308 öğrencinin katıldığı turnuvada, öğrenciler düşünce gücü, hitabet ve stratejik argümanlarla jüri karşısına çıktı.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, programda yaptığı konuşmada, siyasete girmeden önce münazarayla ilgilendiğini, bu yüzden kendisini münazaraya ait hissettiğini söyledi.

        Münazara yapanların bir düşünceye körü körüne bağlanmaması ve olaylara kritik yaklaşmasının önemine değinen Kadak, "Birilerinin size 'yapamazsın' demesine izin vermeyin çünkü bunu çokça söyleyenler etrafınızda, biliyorum. Cumhurbaşkanı'mız İstanbul 1972 münazara şampiyonu. Onun hikayesi de bu kürsüde, bu sahnede başladı. Sizin hikayeniz de belki bugün bu kürsüde, bu sahnede başlıyor." dedi.


        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, münazara sayesinde oluşacak kritik düşünme biçimi kabiliyetiyle insanoğlunun yol alabileceğini ifade etti.

        Büyükakın, Kocaeli'nin de Türkiye'nin de dünyanın da daha güzel bir yer olacağına inanarak bu hizmetleri yaptıklarını dile getirerek, "Aslında her şeyi sizlerin, gelecek nesillerimizin ve topyekün insanlığın daha hayırlı, daha huzurlu bir dünyada yaşaması için yapıyoruz çünkü bir niyetimiz var. Niyetle bağlı olmayan hiçbir eylem yoktur. Her niyet bir eylemi, her eylem bir niyeti çağrıştırır mutlaka." diye konuştu.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan final müsabakasında jürinin değerlendirmesi sonucu münazarayı, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi "Hükümet Kapanış" takımı kazandı.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verildiği programa, İl Milli Eğiti Müdürü Emrullah Aydın, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kediye yağ çözücü sıkıldığı iddiasına ilişkin 2 kişiye adli kont...
        Kocaeli'de kediye yağ çözücü sıkıldığı iddiasına ilişkin 2 kişiye adli kont...
        Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı adli kontrol şartıyla...
        Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı adli kontrol şartıyla...
        Kurbanlıkta küpe, yaş ve sağlık uyarısı
        Kurbanlıkta küpe, yaş ve sağlık uyarısı
        Araçlar çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı
        Araçlar çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı
        Kocaeli'de aranan 49 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Deni...
        Kocaeli'de aranan 49 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Deni...
        49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı