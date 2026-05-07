        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

        Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte "Trafik Dedektifi" yazılı yelekler giyen ilkokul öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında, trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulu mevkisinde etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan stantlarda teknik ekipmanlar tanıtılırken, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması gibi trafik güvenliği açısından önem taşıyan konular aktarıldı.

        Daha sonra "Trafik Dedektifi" yazılı yelekleri giyen öğrenciler, Büyük Çiftlik Sokak'ta sürücülere broşür dağıtarak, trafik kurallarına uyulması yönünde çağrı yaptı.

        Programa katılan Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla öğrencilerle farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunduğunu belirten Aktaş, "Çocuklarımız sürücülere araç içinde telefon kullanmama, emniyet kemeri takma ve yaya geçitlerinde dikkatli olma gibi trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Bu vesileyle hem sürücülerimizi ikaz etmiş oldular hem de kendileri trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı buldular." dedi.

        Aktaş, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Emniyet Müdürvekili Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutanvekili Albay Vahittin Kalay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
