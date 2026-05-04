        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de oda orkestrasının genç yetenekleri, usta müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıyor

        SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda küçük yaşlardan itibaren eğitim alan genç müzisyenler, oda orkestrasıyla çıktıkları sahnede usta isimlerle performans sergileyerek profesyonel sanat hayatına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Konservatuvar çatısı altında çocuk yaşta müzik eğitimine başlayan öğrenciler, çalgı eğitimlerinin ardından orkestraya dahil edilerek sahne tecrübesi kazanıyor.

        Şef Engin Şen öncülüğünde 2022'de kurulan ve yaşları 13 ila 35 yaş arasında değişen 25 kişiden oluşan oda orkestrasında, konservatuvarda yetişen öğrenciler ve eğitmenlerin yanı sıra profesyonel müzisyenler de yer alıyor.

        Genç müzisyenlerin tecrübeli isimlerle aynı sahneyi paylaşarak hem teknik hem de sahne deneyimi açısından gelişmelerine katkı sağlayan orkestra, sadece Kocaeli'de ikamet eden müzisyenlerden oluşmasıyla da bünyesinde sanatçı yetiştiren sürdürülebilir bir model sunuyor.

        Kuruluşundan bu yana genç müzisyenleri viyolonsel sanatçıları Çağ Erçağ ve Melih Kara, flüt virtüözü Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve neyzen Bilgin Canaz ile aynı sahnede buluşturan orkestra, düzenlediği ücretsiz konserlerle müziği geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

        - "Öğrencilerimize dünyanın önemli sahnelerinde çalmış solistlere eşlik etme şansı vereceğiz"

        Şef Şen, AA muhabirine, kendisinin de bir zamanlar buradaki konservatuarda öğrenci olduğunu söyledi.

        Devlet Konservatuarı Müdürlüğü yapmış ve rektörlerin bulunduğu bir öğretim kadrosuyla konservatuvarda çalıştıklarını anlatan Şen, "Aramızda profesör ve doçent kadrolarında üniversitelerde de halihazırda eğitim veren çok kıymetli isimlerle Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı olarak hayatlara dokunmaya devam ediyoruz. 7 yaşından 55 yaşına kadar aslında dokunduklarımız var." diye konuştu.

        Şen, Türkiye'de halihazırda en çok branşta eğitim veren belki de tek konservatuar oldukları için yaş skalasının bu kadar geniş olduğunu, burada 7 bölüm ve 33 branştan bahsedilebileceğini dile getirdi.

        Konservatuvar olarak çocukların hayatına dokunduklarını vurgulayan Şen, "Çekirdekten alıyoruz onları. Çocukları çalgı eğitimlerinden sonra orkestraya dahil ediyoruz. Orkestramızda dünyaca ünlü sanatçılarla çalma şansına sahip oluyorlar. Yarının büyükleri olarak andığımız bugünün küçükleri sevgili öğrencilerimizin büyükleriyle, öğretmenleriyle burada müzik yapmaları onlara hem müzikal anlamda tecrübe kazandırırken hem de birliktelik kavramını, beraber çalma kavramını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Orkestranın hedeflerinin bulunduğuna değinen Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz her zamanki gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı bünyesinde öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize dünyanın önemli sahnelerinde çalmış solistlere eşlik etme şansını da vereceğiz ama her şeyden önemlisi Kocaeli'nin kadim kültürünü Türkiye'nin farklı şehirlerine de götürecek bir orkestrayız ve buna göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de gerçekten bizim gibi kendi içerisinden öğrencisini yetiştirip devamlı konserleri olan başka bir kurum var mıdır, belki sayılı kurum vardır."

        - "Sahne tecrübesi edinmek ve insanlara dokunmak açısından çok kıymetli"

        Ortaokul yıllarında konservatuvar eğitimine başlayan ve mezuniyetinin ardından orkestraya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı flüt eğitmeni 20 yaşındaki Ekim Türkü Özdemir, bu durumun kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

        Özdemir, bir zamanlar burada öğretmeniyle sahneyi paylaştığına değinerek, "Şu anda bir öğretmen olarak çalıyorum ve kendi öğrencilerim de yanımda. Çok kıymetli bir şey, gerçekten. Sonuçta sahne tecrübesi edinmek ve insanlara dokunabilmek açısından çok kıymetli bir tecrübe." dedi.

        Orkestranın en küçük üyesi 13 yaşındaki klarnetçi Çınar Deniz Özbek de yetenekli eğitmenlerden ders aldığını anlattı.

        Özbek, konservatuardaki öğretmeniyle orkestrada yer aldığına işaret ederek, "Öğretmenimin konservatuarda öğrettiklerini burada birlikte pekiştiriyoruz. Öğretmenim birinci klarnette ben ise ikinci klarnette yer alıyorum. Orkestradakileri konservatuardan da tanıyordum. Birlikte gayet güzel çalıyoruz. Hedefim iyi bir müzisyen olmak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

