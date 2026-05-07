Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de öğrenciler bayat ekmekten yemek yaptı

        Kocaeli'de öğrenciler bayat ekmekten yemek yaptı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise öğrencileri, "Bayat Ekmekten Lezzet Doğar" temalı yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Kocaeli'de öğrenciler bayat ekmekten yemek yaptı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise öğrencileri, "Bayat Ekmekten Lezzet Doğar" temalı yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

        Akse Mahallesi'ndeki Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 8 ilçeden 42 yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencisi katıldı.

        Öğrenciler, bayat ekmekleri yenilikçi ve geleneksel tariflerle yeniden değerlendirerek jüri üyelerine sundu.

        Etkinlikte, katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi, öğrencilerin hazırladığı ürünler sunum ve lezzet açısından değerlendirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, burada, yarışmanın yiyecek ve içecek israfına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

        Meslek liselerinin üretkenliğinden bahseden Demir, "Bayat ekmeklerin farklı ürünlere dönüştürülerek yeniden kullanılabileceğini, bunun hem çevreye katkı sağlayacağını hem de israfın önlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarışmada birinciliği Gebze MESEM, ikinciliği Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Milli Muharip Uçak projesinde yılda ilave 24 uçaklık yeni üretim alanı plan...
        Milli Muharip Uçak projesinde yılda ilave 24 uçaklık yeni üretim alanı plan...
        Kocaeli'de ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap...
        Kocaeli'de ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap...
        Kartepe'ye yeni mahalle meydanları kazandırılıyor
        Kartepe'ye yeni mahalle meydanları kazandırılıyor
        Diliskelesi sahili ikinci etap projesinde ilk kazma vuruldu
        Diliskelesi sahili ikinci etap projesinde ilk kazma vuruldu
        Evden dizüstü bilgisayar, valiz ve çanta çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Evden dizüstü bilgisayar, valiz ve çanta çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 zanlı tu...
        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 zanlı tu...