Kocaeli'de öğrenciler bayat ekmekten yemek yaptı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise öğrencileri, "Bayat Ekmekten Lezzet Doğar" temalı yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.



Akse Mahallesi'ndeki Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 8 ilçeden 42 yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencisi katıldı.



Öğrenciler, bayat ekmekleri yenilikçi ve geleneksel tariflerle yeniden değerlendirerek jüri üyelerine sundu.



Etkinlikte, katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi, öğrencilerin hazırladığı ürünler sunum ve lezzet açısından değerlendirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, burada, yarışmanın yiyecek ve içecek israfına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.



Meslek liselerinin üretkenliğinden bahseden Demir, "Bayat ekmeklerin farklı ürünlere dönüştürülerek yeniden kullanılabileceğini, bunun hem çevreye katkı sağlayacağını hem de israfın önlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yarışmada birinciliği Gebze MESEM, ikinciliği Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

