Kocaeli'de okul mutfağında eğitim alan özel öğrenciler sektörde istihdam ediliyor

Kocaeli'deki Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, mutfak atölyelerinde aldıkları eğitimle hem günlük yaşam becerilerini geliştiriyor hem de yiyecek-içecek sektörüne yönelik mesleki donanım kazanarak geleceğe hazırlanıyor.



Mevlana Mahallesi'nde bulunan okulda eğitim gören öğrenciler, aldıkları uygulamalı derslerle bağımsız yaşam becerileri edinirken, yiyecek-içecek sektöründe istihdam edilebilmek için gerekli bilgi ve deneyimi öğreniyor.



Eğitmen İlker Emrah Kaya, AA muhabirine, öğrencilerin lise seviyesinde eğitim aldıklarını belirterek, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilere sosyal hayata katılma, meslek edinme ve kendilerini geliştirme imkanı sunduklarını söyledi.



Öğrencilerin, eğitim aldıkları alanlarda istihdam edildiğini aktaran Kaya, "Mezunlarımız zincir marketler, restoranlar ve fabrikalarda iş bulabiliyor. İstihdam oranımız oldukça yüksek. Öğrencilerimizin iş hayatına uyum sağlaması için gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. En büyük hedefimiz onların mutlu olması, sosyal hayata katılması ve kendi yaşamlarını sürdürebilecek seviyeye ulaşmaları." ifadelerini kullandı.



Kaya, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve fırsatla önemli başarılar elde edebildiğine işaret ederek, "Fırsat verildiğinde ve sabır gösterildiğinde, diğer bireylerden farkları olmadıklarını, hatta daha ileri seviyeye ulaşabildiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

