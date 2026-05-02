Kocaeli'de otomobil yangını cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Tuncay Z. idaresindeki 34 CUV 297 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

