Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler festivalde gönüllerince eğlendi

Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.





Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.



Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, masa güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.



Özel gereksinimli çocuklar, festivalde gönüllerince eğlendi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinliğin 800 özel çocuğun katılımıyla şölen havasında gerçekleştiğini söyledi.



Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini, özel çocuklarla ilgili yürüttükleri çalışmaları her geçen gün artırdıklarını belirten Büyükgöz, "Belediyemizin kafeteryasında otizmli çocuklarımız çalışıyor. Özel çocuklarımızla okullarında sık sık programlar yapıyoruz. Diğer taraftan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' birkaç aya hizmete girecek. Dün farkında olunmayan özel bireyler bugün devletin, milletin ve toplumun meselesi haline gelmiştir. Kamu bu anlamda duyarlılığını artırmış. Artık o evlatlar sadece anne ve babalarının değil, bu milletin evlatları." diye konuştu.



Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara'nın da konuşma yaptığı etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

