Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler festivalde gönüllerince eğlendi

        Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler festivalde gönüllerince eğlendi

        Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler festivalde gönüllerince eğlendi

        Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.


        Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.

        Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, masa güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.

        Özel gereksinimli çocuklar, festivalde gönüllerince eğlendi.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinliğin 800 özel çocuğun katılımıyla şölen havasında gerçekleştiğini söyledi.

        Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini, özel çocuklarla ilgili yürüttükleri çalışmaları her geçen gün artırdıklarını belirten Büyükgöz, "Belediyemizin kafeteryasında otizmli çocuklarımız çalışıyor. Özel çocuklarımızla okullarında sık sık programlar yapıyoruz. Diğer taraftan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' birkaç aya hizmete girecek. Dün farkında olunmayan özel bireyler bugün devletin, milletin ve toplumun meselesi haline gelmiştir. Kamu bu anlamda duyarlılığını artırmış. Artık o evlatlar sadece anne ve babalarının değil, bu milletin evlatları." diye konuştu.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara'nın da konuşma yaptığı etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Düşünce gücüyle nesneyi hareket ettirdiler Bilim Şenliği'nde düşünce gücü i...
        Düşünce gücüyle nesneyi hareket ettirdiler Bilim Şenliği'nde düşünce gücü i...
        Sıfır araç almak isteyen hekimlere müjde Hekimler özel indirimlerle araç sa...
        Sıfır araç almak isteyen hekimlere müjde Hekimler özel indirimlerle araç sa...
        Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı
        Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı
        Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konus...
        Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konus...