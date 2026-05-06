Kocaeli'de pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pikap ve motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisinde 41 BBB 611 plakalı pikap ile 41 ARV 322 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

