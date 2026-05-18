Kocaeli'de sağlık personelini darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'de sağlık personelini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, dün Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu getiren ve sarı alana gitmek isteyen Y.U, kendisine yeşil alan hastası olduğunu belirten sağlık personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Y.U. personeli darbetti.
Sağlık ekibinin "beyaz kod" ihbarı yapması üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Y.U'yu gözaltına aldı.
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, yayımladığı kınama mesajında, kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Çalışma arkadaşımızın daima yanında olduğumuzu belirterek, yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
