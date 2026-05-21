        Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirildi

        Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:53 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin takibi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Gebze ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 12 kayıt dışı cep telefonu, klonlanmış cep telefonu, 204 kulaklık ve şarj adaptörü ve 75 bin dolar değerinde 750 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 Amerikan doları ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "parada sahtecilik" suçları kapsamında gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

