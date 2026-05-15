        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sanayiciler ve öğrenciler fuarda buluştu

        Kocaeli'de düzenlenen "Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı", sanayicileri ve iş hayatına hazırlanan öğrencileri bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Gebze Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuarda, meslek liseleri temsilcileri ve öğrencileri çalışmalarını sanayicilere tanıttı, mesleki eğitim hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

        Fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, gençleri sadece akademik başarılarla değil üreten, düşünen ve değerleriyle yol alan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Mesleki ve teknik eğitimin, kalkınmanın, üretimin ve güçlü geleceğin anahtarı olduğunu belirten Pekgöz, "Öğrencilerimizin emeği, hayal gücünün ve üretkenliğinin en somut yansımasıdır. Bu noktada en önemli hedeflerimizden biri de mesleki eğitime olan algıyı güçlendirmektir. Bu amaçla Gebze Ticaret Odamızın katkılarıyla velilerimizi okullarımızla buluşturduk. Atölye ve laboratuvarlarımızı yerinde gezdirdik. İnanıyoruz ki görünen, tanınan ve alışılan mesleki eğitim, çok daha güçlü bir eğitimin kapısını aralayacak." diye konuştu.

        Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da üyeleriyle insan kaynağını en doğru şekilde değerlendirmek üzere gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Eğitime büyük yatırım yaptıklarını dile getiren Aslantaş, "Öyle güzel cevherlerimiz var ki bu cevherleri ortaya çıkarmamız ve sahip çıkmamız lazım. Biz de meslek liselerimizin memleket meselesi olduğuna inanan camiayız. Onlar için de olabildiğince proje üretmeye ve onları destekleme adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı fuar, 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

