Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sanayiciler ve öğrenciler istihdam fuarında buluştu

        Kocaeli'de sanayiciler ve öğrenciler istihdam fuarında buluştu

        Kocaeli'de düzenlenen "Çayırova Kariyer ve İstihdam Fuarı", sanayicileri ve iş hayatına hazırlanan öğrencileri bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çayırova Kaymakamlığı koordinasyonunda, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Ticaret Odasının destekleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda stant açan firmaların temsilcileri, geleceğini planlamak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine bilgi verdi.

        Fuarda yer alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yetkilileri de öğrencileri bilgilendirdi.

        Fuarın açılışında konuşan Kaymakam Ahmet Önal, fuarın, istihdam ve kariyer üzerine olması dolayısıyla değerli olduğunu söyledi.

        Öğrencilere gelecekte yol göstermenin önemine değinen Önal, "Burada gençlerimizle iş adamlarımızı, çevremizdeki organize sanayi bölgelerini, iş çevrelerini ve meslek liselerini buluşturuyoruz. Siz değerli öğrencilerimize yol göstermek, sizleri iş adamlarıyla ve çevreleriyle buluşturmak bizlerin yapabileceği en önemli şeylerden biri." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasına, üretimine ve geleceğine doğrudan katkı sağlayan çok stratejik eğitim alanı olduğunu belirtti.

        Bölgede mesleki eğitimi geliştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Demir, "Bilim, sanayi, teknoloji, lojistik ve üretim ile pazarlamanın en önemli merkezlerinden biri olan Çayırova'da mesleki eğitimi geliştirmeye, güçlendirmeye, bu pazardan daha fazla istifade etmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı fuar, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

