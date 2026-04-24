Kocaeli'de sanayiciler ve öğrenciler istihdam fuarında buluştu

Kocaeli'de düzenlenen "Çayırova Kariyer ve İstihdam Fuarı", sanayicileri ve iş hayatına hazırlanan öğrencileri bir araya getirdi.





Çayırova Kaymakamlığı koordinasyonunda, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Ticaret Odasının destekleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda stant açan firmaların temsilcileri, geleceğini planlamak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine bilgi verdi.



Fuarda yer alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yetkilileri de öğrencileri bilgilendirdi.



Fuarın açılışında konuşan Kaymakam Ahmet Önal, fuarın, istihdam ve kariyer üzerine olması dolayısıyla değerli olduğunu söyledi.



Öğrencilere gelecekte yol göstermenin önemine değinen Önal, "Burada gençlerimizle iş adamlarımızı, çevremizdeki organize sanayi bölgelerini, iş çevrelerini ve meslek liselerini buluşturuyoruz. Siz değerli öğrencilerimize yol göstermek, sizleri iş adamlarıyla ve çevreleriyle buluşturmak bizlerin yapabileceği en önemli şeylerden biri." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasına, üretimine ve geleceğine doğrudan katkı sağlayan çok stratejik eğitim alanı olduğunu belirtti.



Bölgede mesleki eğitimi geliştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Demir, "Bilim, sanayi, teknoloji, lojistik ve üretim ile pazarlamanın en önemli merkezlerinden biri olan Çayırova'da mesleki eğitimi geliştirmeye, güçlendirmeye, bu pazardan daha fazla istifade etmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.



Kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı fuar, yarın sona erecek.

