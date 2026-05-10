Kocaeli'de sürat pateni sporcuları anneler gününü buz üstünde kutladı

Körfez Buz Spor Kulübü sporcuları, Anneler Günü'nü buz pistinde düzenlenen etkinlikle kutladı.



Kulüp antrenörü Tunay Şimşek ve takım kaptanı Toprak Efe Eroğlu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, antrenmanın bir bölümü sporcuların ailelerine ayrıldı.





Etkinlikte short track sporcuları, başta anneleri olmak üzere velileriyle birlikte buz pistine çıktı.



Sporcular, annelerinin elinden tutarak temel kayma hareketlerini gösterirken, aileler de buz üzerinde çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı buldu.



Etkinlikte veliler ve sporcular hatıra fotoğrafı da çektirdi.

