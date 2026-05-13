Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Kocaeli'de temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Kocaeli'de "Engelsiz Bahar Şenliği" etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapacak engelli bireylere "asker kınası" yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Kocaeli'de "Engelsiz Bahar Şenliği" etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapacak engelli bireylere "asker kınası" yakıldı.

        Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15 Mayıs'ta temsili askerlik programına katılacak 35 özel gereksinimli birey için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde asker kınası programı gerçekleştirildi.

        Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı etkinlikte, bahriye kıyafetlerini giyen temsili asker adayları, konvoy eşliğinde alana giriş yaptı. Burada asker adaylarına tebriklerde bulunularak, Türk bayrağı takdim edildi.

        Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından asker duası edilmesinin ardından, engelli bireylere kına yakıldı.

        Programda konuşan Büyükakın, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin hayata daha iyi adapte olması için her şeyin bulunduğunu söyledi.

        Fırsat verildiğinde, engeller kaldırıldığında ortaya güzel işlerin çıktığını belirten Büyükakın, bugün de temsili askerlik yapacak engelli bireyler için asker kınası programı düzenlendiğini kaydetti.

        Programda, Büyükakın, temsili asker adayları ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, aileler ve eğitmenler halay çekti.

        Etkinlik kapsamında Gonca İleri Dönüşüm Atölyesi Sergisi'nin açılışı yapıldı, karikatür çizimleri ve çeşitli atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        Gölcük'te 12 bin 500 metrekarelik alana spor tesisi inşa edilecek
        Gölcük'te 12 bin 500 metrekarelik alana spor tesisi inşa edilecek
        Biri filtre kahve yaptı, diğeri Türk kahvesi: Kuşaklar arası köprü
        Biri filtre kahve yaptı, diğeri Türk kahvesi: Kuşaklar arası köprü
        Şehitler için 25 bin kitabın rotası Yozgat oldu Binlerce kitap için Yozgat'...
        Şehitler için 25 bin kitabın rotası Yozgat oldu Binlerce kitap için Yozgat'...
        3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 16'ya çıktı
        3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 16'ya çıktı
        'Sahte araç kiralama' sitesi açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyo...
        'Sahte araç kiralama' sitesi açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyo...
        Gölcük'te eskiyen konteynerler çöpe gitmiyor, yenilenerek tasarruf sağlanıy...
        Gölcük'te eskiyen konteynerler çöpe gitmiyor, yenilenerek tasarruf sağlanıy...