Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.



Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE, AFAD, Kocaeli Büyükşehir ve İzmit belediyelerinin ekipleri sevk edildi.



Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan Arzu Sokak'taki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.



Ekipler ayrıca, Özdil Sokak'ı güvenlik amacıyla yaya ve taşıt trafiğine kapattı.



Binaların sakinlerinden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken, talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

