        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE, AFAD, Kocaeli Büyükşehir ve İzmit belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

        Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan Arzu Sokak'taki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

        Ekipler ayrıca, Özdil Sokak'ı güvenlik amacıyla yaya ve taşıt trafiğine kapattı.

        Binaların sakinlerinden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken, talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

