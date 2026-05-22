Kocaeli'de TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Güzelkıyı Ortaokulunca TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışına Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Katılımcılar, etkinlikte öğrenciler tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan 19 projeyi gezerek, bilgi aldı.

