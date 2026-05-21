Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:30 Güncelleme:
        "Bir sofrada miras" temasıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

        Kentin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı programda bayram sofraları konseptiyle hazırlanan yöresel yemekler sergilenirken kadın kooperatifleri de stant açtı.

        Etkinlikte pişmaniye, mancarlı pide, Gebze bayram çöreği, İzmit simidi ve dartılı keşkek gibi kente özgü lezzetler ikram edildi.

        Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Türk mutfağının kültürel yönüne dikkati çekti.

        Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü hatırlatan Aktaş, çalışmaların Türk kültürünün yaşatılması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

        Aktaş, üniversiteler, meslek liseleri, belediyeler ve kamu kurumlarının ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu tür etkinlikler de bunun önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından program, Nuh Çimento Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için şed bağlama töreni yapıldı.

        Ardından protokol üyeleri, yöresel ürün stantlarını gezerek kente özgü tatları denedi.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk ve ilgili kurumların yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

