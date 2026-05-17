Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta 81,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'dan gelen şüpheli araç D-100 kara yolu İzmit Yenidoğan Mahallesi mevkisinde durduruldu.
Araçta ve zanlılar S.Y, K.Y.Y. ve N.A.M'nin üzerinde yapılan aramada, 81,49 gram sentetik uyuşturucu, 40 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
