        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta 81,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.05.2026 - 12:51 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'dan gelen şüpheli araç D-100 kara yolu İzmit Yenidoğan Mahallesi mevkisinde durduruldu.

        Araçta ve zanlılar S.Y, K.Y.Y. ve N.A.M'nin üzerinde yapılan aramada, 81,49 gram sentetik uyuşturucu, 40 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

