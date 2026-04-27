        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de vefatının 497. yılında "Çoban Mustafa Paşa Paneli" düzenlendi

        Kocaeli'de vefatının 497. yılında "Çoban Mustafa Paşa Paneli" düzenlendi

        Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın ölümünün 497. yılında farkındalık oluşturmak amacıyla panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Resul Orman'ın yaptığı "Çoban Mustafa Paşa Paneli"nde, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, tarihçi yazarlar Dr. Recep Kankal, Ramazan Akbaş ve Volkan Şenel, Çoban Mustafa Paşa'nın geride bıraktığı mimari eserler, tarihi doku ve bölgeye yaptığı ekonomik katkıyla ilgili bilgi verdi.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, panelde yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihi direklerinden birinin de Çoban Mustafa Paşa olduğunu belirterek, "Bu değerlerin farkında olan, Türk kimliğine, mimarisine, şehirciliğine ve kültürüne katkısı bulunan, toplumun ve şehrin gerekli olan her müessesini bünyesinde barındıran öğretmen arkadaşlarım var. Bu programı düzenleyen ve emek verenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de gençlerin Çoban Mustafa Paşa, Mimar Sinan veya önde gelen bir komutan olmak istiyorlarsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi adlarını tarihe yazdırmaları gerektiğini ifade ederek, "En iyi doktor, mühendis, avukat ve mimar olmalıyız. En iyi olarak da kendimizi kabullendirecek atılımları, gayretleri göstermeliyiz. Ya tarih yazacaksınız ya da tarihe not düşeceksiniz. Bu çerçevede meseleye bakarsanız başarılı olmamak için bir sebep yok." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik kapsamında, Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi İrfan Tatlı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua ettirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

