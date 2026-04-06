        Kocaeli'de yüksekten düşen 3 işçinin ölümüne ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçiden 3'ünün öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:04 Güncelleme:
        İlçede çelik ve sac üretimi yapan fabrikada 5 Nisan'da yaşanan olayla ilgili Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ile H.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dilovası ilçesinde 5 Nisan'da çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

