Kocaeli'de zincirleme kazada tır ile tankerin arasında ezilen otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır ile tankerin arasında ezilen otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.



D-100 kara yolunun Yeni Doğan Mahallesi mevkisinde İstanbul yönüne giden 41 BEL 993 plakalı kamyonet, 41 AVF 343 plakalı otomobil, 41 KD 934 plakalı tır ve 34 HLU 725 plakalı tankerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



Çarpışmanın şiddetiyle tır ile tankerin arasında sıkışan otomobil ezildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



